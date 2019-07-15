Зарабатывал на ядерных отходах: экс-чиновник обвиняется в хищении 1 млн гривень в Каменском

Днепродзержинская местная прокуратура направила в суд обвинение в отношении бывшего директора государственного предприятия в хищении 1 млн гривень.

Мужчина обвиняется в хищении имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Цензор.НЕТ

"Бывший директор предприятия, созданного с целью обслуживания хвостохранилищ радиоактивных (урановых) отходов, в 2016 году внес в официальные документы - акты выполненных работ - ложные сведения о якобы предоставлении подрядной организацией услуг по разработке проектной документации на строительство площадки для сортировки и кондиционирования отходов и загрязненного оборудования", - сказано в нем.

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Как выяснили правоохранители, фактически указанные услуги не были предоставлены, о чем обвиняемому было достоверно известно.

Тем не менее, подрядной организации были перечислены бюджетные средства в сумме почти 1 млн грн.

В ходе досудебного расследования прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного им вреда, в связи с чем его имущество было арестовано.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине чиновников Госгеокадастра поймали во время получения взятки в размере 11 тысяч долларов.

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