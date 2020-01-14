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14 января • обновлено в 07:48
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/ Происшествия

Загорелся на площади: в центре Днепра загадочно погиб мужчина

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В понедельник, 13 января, на площади Героев Майдана в Днепре сгорел мужчина.

По неизвестным причинам пострадавший загорелся, когда сидел на лавочке со своим знакомым. По информации Информатора, мужчина был бездомным.

Около пяти вечера в "скорую" поступило сообщение, что возле катка в центре города горит человек. Ближайшая бригада приехала на место происшествие и обнаружила человека без сознания с ожогами 90% тела.

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Мужчину срочно поместили в машину скорой помощи и начали оказывать медицинскую помощь. Однако по дороге в больницу его состояние резко ухудшилось и он скончался.

Площадь Героев Майдана в Днепре

Площадь Героев Майдана в Днепре

dp.vgorode.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве Honda на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне. Водитель автомобиля сгорел заживо.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир,
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петя мимо проходил? Хотя от него пока только в обморок вроде хлопались.
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