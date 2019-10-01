Задушил собственными руками: под Днепром вынесли приговор убийце своей жены

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным 45-летнего мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, убил собственную жену.

Обвиняемый получил наказание в виде 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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Известно, что убийство произошло в селе Шолохово в мае 2018 года. Во время распития алкоголя между сожителями возник конфликт, в результате которого завязалась драка. Возмущенный мужчина схватил женщину за шею, тем самым нанеся ей несовместимую с жизнью травму.

Своей вины подсудимый не признавал, однако сторона обвинения полностью доказала причастность мужчины к преступлению.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина публично покончил с собой. 77-летний мужчина выстрелил из травматического оружия себе в голову в городском парке. Трагедия случилась днем 28 сентября в Долгинцевском районе.

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