Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Задушил и утопил: под Днепром нашли труп пропавшей женщины. Видео с места ЧП 18+

10.4т Читать материал на украинском

14-го июля тело умершей обнаружили на окраине Новомосковска.

Полицейские установили, что к убийству причастен ее сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Изрезали лицо и задушили: в России две девочки зверски убили "самую красивую" подругу

В Днепре жестоко убили женщину

В Днепре жестоко убили женщину

коллаж

Как отмечают в полиции, 33-летний мужчина уже имел судимость. После совершения преступления он покинул город.

Как удалось выяснить полицейским, женщина была задушена во время ссоры, после чего ее тело привязали к бетонным блокам и утопили в озере.

На следующий день мужчина продал автомобиль потерпевшей, а ее телефон заложил в ломбард.

Подозреваемому угрожает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина убил собственную мать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр убийство полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
2
Смешно
0
Интересно
16
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel