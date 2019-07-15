Задушил и утопил: под Днепром нашли труп пропавшей женщины. Видео с места ЧП 18+

14-го июля тело умершей обнаружили на окраине Новомосковска.

Полицейские установили, что к убийству причастен ее сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре жестоко убили женщину коллаж

Как отмечают в полиции, 33-летний мужчина уже имел судимость. После совершения преступления он покинул город.

Как удалось выяснить полицейским, женщина была задушена во время ссоры, после чего ее тело привязали к бетонным блокам и утопили в озере.

На следующий день мужчина продал автомобиль потерпевшей, а ее телефон заложил в ломбард.

Подозреваемому угрожает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина убил собственную мать.

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