Задержан главарь крупнейшей наркобанды Кривого Рога: первые подробности

Правоохранителям удалось задержать ключевого фигуранта преступной организации, которая занималась производством, хранением и сбытом наркотических веществ в Кривом Роге.

Главарь наркобанды был объявлен в международный розыск. В конце сентября его задержали на польской границе, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В начале 2019 года на Днепропетровщине накрыли наркогруппировку, которая на протяжении длительного времени в круглосуточном режиме сбывала наркотики во все районы Кривого Рога. Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, ввели аутентичную упаковку наркосредств с маркировкой и ценником. Ежесуточно члены группы отчитывались перед так называемым "бухгалтером" по количеству сбыта товаров и выручки.

В феврале текущего года в ходе спецоперации оперативники накрыли лидера и еще более 20 учасников наркобизнеса. В результате более 60 обысков полиция изъяла около тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также 800 тыс. гривень в разных валютах и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

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Один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. Известно, что подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропов и "вербовку" в ряды наркогруппировки. В конце сентября он был задержан в Польше.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на родину. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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