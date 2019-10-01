Главная Новости
1 октября • обновлено в 22:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Задержан главарь крупнейшей наркобанды Кривого Рога: первые подробности

6.5т Читать материал на украинском

Правоохранителям удалось задержать ключевого фигуранта преступной организации, которая занималась производством, хранением и сбытом наркотических веществ в Кривом Роге.

Главарь наркобанды был объявлен в международный розыск. В конце сентября его задержали на польской границе, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром накрыли банду наркоторговцев

Под Днепром накрыли банду наркоторговцев

Коллаж

Новости
Суд вынес решение по делу Вилкула в Днепре

В начале 2019 года на Днепропетровщине накрыли наркогруппировку, которая на протяжении длительного времени в круглосуточном режиме сбывала наркотики во все районы Кривого Рога. Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, ввели аутентичную упаковку наркосредств с маркировкой и ценником. Ежесуточно члены группы отчитывались перед так называемым "бухгалтером" по количеству сбыта товаров и выручки.

В феврале текущего года в ходе спецоперации оперативники накрыли лидера и еще более 20 учасников наркобизнеса. В результате более 60 обысков полиция изъяла около тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также 800 тыс. гривень в разных валютах и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

Задержан главарь крупнейшей наркобанды Кривого Рога

Задержан главарь крупнейшей наркобанды Кривого Рога

ГУНП в Днепропетровской области

Новости
Бочкареву поймали с наркотиками: СМИ узнали о новых нарушениях звезды
Задержан главарь крупнейшей наркобанды Кривого Рога

Задержан главарь крупнейшей наркобанды Кривого Рога

ГУНП в Днепропетровской области

Один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. Известно, что подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропов и "вербовку" в ряды наркогруппировки. В конце сентября он был задержан в Польше.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на родину. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Счастливы вместе" угодила в кокаиновый скандал. В сети появилось видео с задержанием полицией российской актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками. Его обнародовал telegram-канал 112.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
наркотики банда полиция
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
4
Смешно
15
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
показуха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
у него клоун отоваривался? Значит скоро будет в Минздраве!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
руденко евгений
руденко евгений
Воронов Сергей, здесь мало собеседников для вас будет, переходите...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перов Василий
Перов Василий
Главарь всей наркоты Рогулии с серебряной цепочкой? На лохлов расчитанно? Ищите с золотой в Раде))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel