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12 октября • обновлено в 18:33
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/ Происшествия

Забила ножкой стола: под Днепром произошло жуткое убийство

2.9т Читать материал на украинском

В Синельниково Днепропетровской области 11 октября произошло убийство в частном доме на улице Севастопольской.

69-летнего мужчину без признаков жизни обнаружил по возвращении домой его пасынок. Об этом сообщает Информатор.

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Под Днепром женщина до смерти забила отчима

Под Днепром женщина до смерти забила отчима

ОНТ

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Правоохранители выяснили, что накануне у погибшего возник конфликт с падчерицей, который перерос в драку. Мужчина упал на стол, в результате чего он был сломан. Девушка схватила ножку и до смерти забила обессиленного родственника.

На данный момент проводятся следственные действия. Как стало известно, главная подозреваемая созналась в содеянном.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре сотрудники частной службы охраны посреди бела дня напали на мужчину. Его били не только по телу, но и по голове. Прохожие делали вид, что не замечали происходящего.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство мужчина расследование
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭУКРАЙИНА... :-(((
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