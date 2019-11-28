Забил знакомого палкой: жителю Кривого Рога грозит 15 лет тюрьмы

Полиция задержала жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в убийстве знакомого.
Мужчине грозит 15 лет тюрьмы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Житель Кривого Рога забил знакомого до смерти (иллюстрация)
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"Происшествие случилось 27 ноября на одной из улиц Покровского района. После совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов деревянной палкой", – сказано в сообщении.
Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался на месте.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ему грозит ответственность по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Ранее OBOZREVATEL писал, что житель Арцизского района Одесской области убил родного брата, не поделив с ним пульт от телевизора. Во время застолья между родственниками разгорелась словесная перепалка, во время которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.
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