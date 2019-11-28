Забил знакомого палкой: жителю Кривого Рога грозит 15 лет тюрьмы

Полиция задержала жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в убийстве знакомого.

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Житель Кривого Рога забил знакомого до смерти (иллюстрация) ukraine-live.com

"Происшествие случилось 27 ноября на одной из улиц Покровского района. После совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов деревянной палкой", – сказано в сообщении.

Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ему грозит ответственность по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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