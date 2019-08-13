Забил до смерти: в Днепре полиция задержала рецидивиста

В Днепре полиция задержала ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве знакомого.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, преступление произошло около 12:30 9 августа на территории садового общества "Зеленая Долина", задержали подозреваемого 12 августа.

В Днепре полиция задержала рецидивиста ТСН

По информации следствия, во время употребления спиртных напитков двое мужчин поссорились и подрались. Во время драки один из них потерял сознание и упал, а второй нанес сопернику еще несколько ударов и скрылся.

Тело погибшего мужчины обнаружила соседка.

Тело мужчины обнаружила соседка Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"12 августа сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. К раскрытию преступления привлекли и кинолога со служебной собакой ... Она привела кинолога от тела умершего к подозреваемому. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции", - сообщают правоохранители.

Задержанный - ранее судимый 42-летний местный житель.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса.

К поиску подозреваемого привлекли кинолога Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре муж устроил кровавую расправу над женой. По предварительной информации, супруги собирались развестись и именно это стало причиной ссоры.

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