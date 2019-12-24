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24 декабря • обновлено в 12:03
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За еду: в Кривом Роге мужчины зверски забили друзей до смерти

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В Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин забили двух знакомых до смерти из-за якобы кражи еды и техники.

Происшествие случилось в ночь на 23 декабря, когда компания распивала спиртные напитки. В результате между ними произошла драка, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Злоумышленники нанесли множественные удары ногами и руками в разные части тела. От полученных травм мужчины скончались на месте.

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Местных жителей 26, 27 и 47 лет задержали правоохранители. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Кривом Роге мужчины забили друзей до смерти

В Кривом Роге мужчины забили друзей до смерти

Пункт А

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. В январе 2019 года один из членов группировкирасстрелял авто с водителем и пассажиром из гранатомета.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
убийство
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