За еду: в Кривом Роге мужчины зверски забили друзей до смерти

В Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин забили двух знакомых до смерти из-за якобы кражи еды и техники.

Происшествие случилось в ночь на 23 декабря, когда компания распивала спиртные напитки. В результате между ними произошла драка, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Злоумышленники нанесли множественные удары ногами и руками в разные части тела. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Местных жителей 26, 27 и 47 лет задержали правоохранители. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Кривом Роге мужчины забили друзей до смерти Пункт А

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. В январе 2019 года один из членов группировкирасстрелял авто с водителем и пассажиром из гранатомета.

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