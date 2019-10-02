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2 октября • обновлено в 07:49
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"За Днепропетровскую республику!" СБУ поймала любителя "русского мира"

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Контрразведчики СБУ разоблачили на Днепропетровщине завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русского мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность нашего государства.

Представитель общественной организации "Днепропетровское землячество России" выполнял свои обязанности добровольно. Об этом сообщили на сайте СБУ.

СБУ разоблачила пропагандиста "русского мира"

СБУ разоблачила пропагандиста "русского мира"

day.kyiv.ua

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Оперативники спецслужбы установили, что житель Днепропетровщины готовил и размещал в сети "Интернет" пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных "Л/ДНР" и идей так называемой "Новороссии". Он также распространял призывы к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики".

По словам агитатора, ФСБ РФ завербовала его на материальной основе во время пребывания в Москве. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ. За ежемесячное денежную вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе. Во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду – медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности против нашей страны. Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что карается лишением свободы на срок до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка СБУ вывезла из неподконтрольной территории Донбасса террориста "ЛНР". Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Место
Украина Днепр
Теги
Служба безопасности Украины пропаганда ДНР
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Кор Павел
Кор Павел
Свободу слова и мысли
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кор Павел, выйди крикни" путен петух" и узнаешь что такое свобода слова и мысли на паРахе.
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Mega Death
Mega Death
Расшатывание Украины идёт своим ходом)) Скоро каждая область начнет пытаться создать свою республику. ))))) Тупые xoxлы не понимают с кем они связались играть в независимость)) Раздел этой территории лишь вопрос времени))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Всё будет хорошо. Вы еще Штайнмайеру памятник поставите.
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