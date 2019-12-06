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6 декабря • обновлено в 15:22
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Я буду помнить вас: в Днепре школьник устроил переполох, оставив странную записку. Фото

1.4т
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В пятницу, 6 декабря, 14-летний ученик одной из школ Днепра написал прощальную записку на доске и исчез. Ребенок оставил свои вещи в классе и выключил телефон.

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На поиски мальчика сразу же выдвинулись его родители, одноклассники, руководство школы и десятки сотрудников полиции. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре школьник оставил записку и пропал

В Днепре школьник оставил записку и пропал

Информатор

Спустя некоторое время телефон пропавшего появился в сети. С помощью пеленгатора правоохранители смогли определить район, где находится ребенок. Кроме этого, по неподтвержденной информации, школьник выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице возле реки.

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Мальчика нашли целым и невредимым и доставили в районное отделение полиции. Причину своего поступка ребенок не объяснил. На данный момент с ним беседуют правоохранители.

Мальчика нашли возле реки

Мальчика нашли возле реки

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 5 декабря, из-за короткого замыкания в щитовой возник пожар в лицее. Более 800 учеников и 70 человек персонала учебного заведения эвакуировали.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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