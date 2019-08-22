Взрывчатка в дверном замке: вход в квартиру ужаснул женщину в Днепре

В Днепре 22 августа женщина вернулась домой и увидела надписи с угрозами на входной двери в свою квартиру.
Хозяйка квартиры заметила непонятные элементы внутри замочной скважины, которые напоминали взрывчатку и позвонила в полицию. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре неизвестные угрожали женщине
Информатор
На место выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Они осмотрели двери и сказали, что это обычный элемент замка, который предохраняет его от взлома.
Позже выяснилось, что сын женщины менял замок несколько месяцев назад и она просто не обращала на него внимание.
Взрывотехники проверяли квартиру
Информатор
Предварительно, причиной угроз на входной двери мог стать имущественный спор, в который втянута семья. Детали инцидента начали выяснять правоохранители.
В замке не оказалось взрывчатки
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что младенец, которого 20 августа бросили в дорожной сумке находится в больнице города Каменское Днепропетровской области. Врачи дали имя мальчику. Малышь получил фамилию потому, что его сильно покусали комары.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!