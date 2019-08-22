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Взрывчатка в дверном замке: вход в квартиру ужаснул женщину в Днепре

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В Днепре 22 августа женщина вернулась домой и увидела надписи с угрозами на входной двери в свою квартиру.

Хозяйка квартиры заметила непонятные элементы внутри замочной скважины, которые напоминали взрывчатку и позвонила в полицию. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре неизвестные угрожали женщине

В Днепре неизвестные угрожали женщине

Информатор

На место выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Они осмотрели двери и сказали, что это обычный элемент замка, который предохраняет его от взлома.

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Позже выяснилось, что сын женщины менял замок несколько месяцев назад и она просто не обращала на него внимание.

Взрывотехники проверяли квартиру

Взрывотехники проверяли квартиру

Информатор

Предварительно, причиной угроз на входной двери мог стать имущественный спор, в который втянута семья. Детали инцидента начали выяснять правоохранители.

В замке не оказалось взрывчатки

В замке не оказалось взрывчатки

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что младенец, которого 20 августа бросили в дорожной сумке находится в больнице города Каменское Днепропетровской области. Врачи дали имя мальчику. Малышь получил фамилию потому, что его сильно покусали комары.

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Место
Украина Днепр
Тег
Национальная полиция Украины
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