Мужчина, который устроил взрыв в многоэтажке в Новомосковске, пытался покончить с собой.

Как сказано в сюжете ТСН, на такой версии сосредоточились сотрудники полиции. Они сообщили, что перед трагедией мужчина отправил сообщение знакомым.

"Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания считать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа", – сказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Пострадавшим оказался 38-летний депутат местного горсовета, временно безработный. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии: поражены около 100% поверхности тела, есть ожог дыхательных путей.

По словам соседей, они неоднократно защищали его жену и детей от домашнего насилия. Последнее время мужчина жил сам.

"Этот человек неадекватный. Мы последние два года просто мучались с этим соседом, он бил свою жену, дети были напуганы. Мы вызвали полицию. Он тут угрожал, что откроет газ, отключили газ. Мы с того момента на пороховой бочке", – рассказала соседка.

Как писал OBOZREVATEL, информация о взрыве в Новомосковске поступила около 6 утра 9 июня. Из квартиры на четвертом этаже с помощью аппарата защиты органов дыхания спасатели эвакуировали семилетнего мальчика. Взрыв произошел этажом ниже.

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