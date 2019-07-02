ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

3.3тЧитать материал на украинском

Двое из шестерых детей, пострадавших от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии.

Одному из них 5 лет, другому – 16, сообщил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов в Facebook.

"Только что вернулся из больницы на Космической. Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна! Молимся за жизнь и здоровье детей!", - написал он в ночь на 2 июля.

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Facebook Глеба Прыгунова

Новости
В центре Луганска прогремел мощный взрыв: подробности и фото

Прыгунов пообещал уже утром вторника первые выводы расследования от правоохранительных органов.

По виду осколка, который достали из брюшной полости одного из потерпевших, пользователи предположили, что мог взорваться ВОГ - осколочный боеприпас для гранатомётов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 июля от прогремевшего взрыва на детской площадке в Днепропетровской области были ранены шестеро детей. Возраст потерпевших от 4 до 16 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаДнепр
Теги
взрывдети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
16
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Детей жалко...но ведь..это система...у вас...это нормальность для вас...обыденность
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel