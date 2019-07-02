Взрыв под Днепром на детской площадке: появились жуткие фото искалеченных мальчиков

Двое из шестерых детей, пострадавших от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии.

Одному из них 5 лет, другому – 16, сообщил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов в Facebook.

"Только что вернулся из больницы на Космической. Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна! Молимся за жизнь и здоровье детей!", - написал он в ночь на 2 июля.

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Facebook Глеба Прыгунова

Прыгунов пообещал уже утром вторника первые выводы расследования от правоохранительных органов.

По виду осколка, который достали из брюшной полости одного из потерпевших, пользователи предположили, что мог взорваться ВОГ - осколочный боеприпас для гранатомётов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 июля от прогремевшего взрыва на детской площадке в Днепропетровской области были ранены шестеро детей. Возраст потерпевших от 4 до 16 лет.

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