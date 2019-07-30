Взломали дверь и накачали газом: в Днепре взорвали банкомат "Приватбанка"

В ночь на 30 июля в Днепре неизвестные подорвали банкомат, расположенный на улице Торговой.
Злоумышленники пробрались в помещение, предварительно взломав дверь магазина. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре взорвали банкомат
Коллаж
По предварительной версии, преступники запустили в него газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат взорвался.
Помимо банкомата, взрывом был поврежден холодильник.
В Днепре ограбили банкомат "Приватбанка"
Информатор
Сумма ущерба пока неизвестна.
Детали преступления выясняли правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что освобожденный под залог мужчина ограбил банкомат в Днепропетровской области.
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