Взломали дверь и накачали газом: в Днепре взорвали банкомат "Приватбанка"

В ночь на 30 июля в Днепре неизвестные подорвали банкомат, расположенный на улице Торговой.

Злоумышленники пробрались в помещение, предварительно взломав дверь магазина. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной версии, преступники запустили в него газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат взорвался.

Помимо банкомата, взрывом был поврежден холодильник.

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Сумма ущерба пока неизвестна.

Детали преступления выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что освобожденный под залог мужчина ограбил банкомат в Днепропетровской области.

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