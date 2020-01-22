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22 января • обновлено в 18:00
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Алина Рашевская

Вызвал "скорую", чтобы замести следы: под Днепром мужчина до смерти избил жену

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В селе Дмитровка Днепропетровской области 21 января от рук собственного мужа погибла местная 33-летняя жительница.

Между супругами произошел конфликт, который вскоре перерос в драку. Полученные в ее ходе травмы оказались для женщины смертельными, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Сообщение о смерти молодой женщины поступило в полицию от медиков. Их в свою очередь вызвал муж погибшей, который утверждал, что самочувствие жены внезапно ухудшилось по неизвестным причинам. Повреждения на теле погибшей свидетельствовали о насильственной смерти.

Под Днепром мужчина до смерти избил жену

Под Днепром мужчина до смерти избил жену

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Полицейские на месте происшествия установили личность женщины - ею оказалась 33-летняя хозяйка дома. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины действительно наступила в результате получения телесных повреждений. Вскоре мужчина сознался, что это он избил жену.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас злоумышленник задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчина и девушка, которые пострадали в результате взрыва самодельного устройства 21 января в Днепре, находятся в реанимации. За их жизни всю ночь боролись врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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