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4 января • обновлено в 15:39
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/ Происшествия

Вытащили рыбаки: в Днепре в реке нашли тело молодой девушки. Фото

8.3т
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В субботу, 4 января, в Днепре в полицию поступило сообщение о том, что на Набережной Заводской обнаружен труп девушки.

Тело девушки находилось в реке Днепр, его обнаружили около 11:00. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вызов прибыли патрульные, которые попросили местных рыбаков притащить труп к берегу. Погибшей оказалась молодая девушка. Точный возраст пока установить не удалось.

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Также пока неизвестно было ли это самоубийство, случайность и прочее. Сейчас на месте происшествия работают следователи и судмедэксперты, которые выяснят подробности произошедшего.

Обнаружено тело девушки

Обнаружено тело девушки

Информатор

Обнаружено тело девушки

Обнаружено тело девушки

Информатор

Обнаружено тело девушки

Обнаружено тело девушки

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре прохожие спасали мужчину, который лежал на парапете в полуживом состоянии и практически не двигался. Он пострадал из-за жестокости банды подростков, избившей его ночью.

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Место
Украина Днепр
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