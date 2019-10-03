Выскочила прямо под колеса: в Днепре женщину переехал автомобиль. Видео 18+

В Днепре 3 октября возле ТЦ "Приозерный" 73-летняя женщина угодила под колеса легковушки.

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло ДТП возле "Приозерного" Рыбинские известия

Известно, что легковушка двигалась в сторону проспекта Яворницкого. На проезжую часть внезапно выбежала женщина. Пенсионерка хотела перейти дорогу в неположенном месте, хотя до ближайшего пешеходного перехода оставалось всего несколько метров.

По предварительной информации, в результате столкновения женщина получила перелом ноги. Тяжелую пострадавшую госпитализировали в больницу.

Из-за аварии временно заблокировано движение трамваев в сторону ж/д Вокзала.

Детали случившегося будут выяснять правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полуголый мужчина устроил дебош. Полицейские задержали мужчину, который устроил "представление" прямо на улице в одних трусах. Днепрянин молился на коленях и просил воды, чтобы принять "таблетку для продолжения рода".

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