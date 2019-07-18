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Вышла в магазин и пропала: в Днепре разыскивают 16-летнюю девушку

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17-го июля около 20:00 днепрянка Анастасия Поветкина покинула дом и не вернулась.

В последний раз девушку видели на улице Донецкое Шоссе. Об этом сообщили на странице Национальной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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В Днепре пропала девушка

В Днепре пропала девушка

коллаж

Анастасия уже сутки не выходит на связь с родными.

Девушка была одета в короткие черные шорты, черную футболку с розовой надписью и белые мокасины.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните на "102" или по номеру: (067) 568-61-99.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пропал человек Национальная полиция Украины
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