Вышла в магазин и пропала: в Днепре разыскивают 16-летнюю девушку

17-го июля около 20:00 днепрянка Анастасия Поветкина покинула дом и не вернулась.

В последний раз девушку видели на улице Донецкое Шоссе. Об этом сообщили на странице Национальной полиции Днепропетровской области в Facebook.

В Днепре пропала девушка коллаж

Анастасия уже сутки не выходит на связь с родными.

Девушка была одета в короткие черные шорты, черную футболку с розовой надписью и белые мокасины.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните на "102" или по номеру: (067) 568-61-99.

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