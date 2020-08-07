Вышел из больницы и пропал: в Днепре разыскивается 88-летний мужчина

София Ковнир Происшествия 07:00, 7.08.2020

В Днепре с 30 июля ищут без вести пропавшего 88-летнего Криворучко Анатолия Григорьевича.

Как сообщает "Информатор", мужчина вышел из больницы и пропал. С тех пор его местонахождение неизвестно.

88-летний мужчина находился в терапевтическом отделении городской больницы №6. Сам Анатолий – житель Подгородного, он может быть дезориентирован и не помнить свое имя и место проживания.

Был одет: штаны, тельняшка.

Особая примета: на правой руке отсутствует большой палец.

Если вдруг Вы знаете, где находится мужчина, передайте информацию на линию "102" или по телефону: (067) 802-14-71.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 7 августа пройдет масштабное отключение света.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Взрыв в Бейруте: скоро постсоветское пространство накроет череда катастроф

Очевидец рассказал подробности гибели супружеской пары под Одессой: люди кричали и плакали

Нардепы, КВНщики, губернаторы: озвучен список кандидатов от “Слуги народа” в мэры городов

В Украине подорожал газ для населения на 60%: в чем риски и стоит ли покупать заранее

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам