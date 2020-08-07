Вышел из больницы и пропал: в Днепре разыскивается 88-летний мужчина

В Днепре с 30 июля ищут без вести пропавшего 88-летнего Криворучко Анатолия Григорьевича.

Как сообщает "Информатор", мужчина вышел из больницы и пропал. С тех пор его местонахождение неизвестно.

88-летний мужчина находился в терапевтическом отделении городской больницы №6. Сам Анатолий – житель Подгородного, он может быть дезориентирован и не помнить свое имя и место проживания.

Был одет: штаны, тельняшка.

Особая примета: на правой руке отсутствует большой палец.

Если вдруг Вы знаете, где находится мужчина, передайте информацию на линию "102" или по телефону: (067) 802-14-71.

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