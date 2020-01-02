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2 января • обновлено в 10:24
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Вырезали тело: под Днепром произошло жуткое ДТП

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На автодороге вблизи села Бразолово Юрьевского района Днепропетровской области 1 января случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.

Так, машину бросило в кювет и водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

По предварительной информации, водитель "Таврии" не справился с управлением и въехал в дорожный отбойник. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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Спасатели с помощью спецоборудования изъяли тело погибшего из поврежденной машины.

Теперь правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре загорелся коллектор теплотрассы.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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