Вырезали тело: под Днепром произошло жуткое ДТП

На автодороге вблизи села Бразолово Юрьевского района Днепропетровской области 1 января случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.

Так, машину бросило в кювет и водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП под Днепром Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

По предварительной информации, водитель "Таврии" не справился с управлением и въехал в дорожный отбойник. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Спасатели с помощью спецоборудования изъяли тело погибшего из поврежденной машины.

Теперь правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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