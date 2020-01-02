Вырезали тело: под Днепром произошло жуткое ДТП

На автодороге вблизи села Бразолово Юрьевского района Днепропетровской области 1 января случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Так, машину бросило в кювет и водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ДТП под Днепром
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
По предварительной информации, водитель "Таврии" не справился с управлением и въехал в дорожный отбойник. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Спасатели с помощью спецоборудования изъяли тело погибшего из поврежденной машины.
Теперь правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства ДТП.
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