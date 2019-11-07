Вылетели на обочину: в Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Днепре 6 ноября на пересечении улиц Моторной и Гуртовой произошло столковение Opel и Chevrolet.

В результате аварии пострадал водитель "немца". Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими Информатор

Как стало известно, в то время, как Opel двигался по улице Моторной и поворачивал на Гуртовую, с Гуртовой в свою очередь выезжал Chevrolet. Водители не смогли выдержать безопасную дистанцию, в результате чего произошло столкновение. От удара автомобили вылетели на обочину.

Водителя Opel госпитализировали в больницу. На месте детали произошедшего выясняли патруль полиции и следователь.

В Днепре столкнулись Opel и Chevrolet Информатор

В Днепре столкнулись Opel и Chevrolet Информатор

В Днепре столкнулись Opel и Chevrolet Информатор

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