Вылетел на встречную: под Днепром произошло смертельное ДТП с автобусом

На автодороге Зеленое-Богдановка-Богуслав в Павлоградском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

Авария произошла около 11:00 в субботу, 5 октября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Под Днепром столкнулись ВАЗ и автобус Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"По предварительной информации, на закругленном участке дороги водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который двигался по маршруту "Павлоград-Зеленое", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в салоне автобуса находилось 25 пассажиров и водитель.

В результате аварии пассажирка автомобиля, женщина 1963 года рождения, получила смертельную травму и погибла на месте происшествия.

Водитель легковушки, мужчина 1964 года рождения, госпитализирован, а двое получивших легкие травмы пассажиров автобуса лечатся амбулаторно.

По факту ДТП открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В аварии один человек погиб и трое - пострадали Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре, на ул. Марии Лисиченко столкнулись ВАЗ и грузовик Mercedes, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб. ДТП произошло утром 6 октября.

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