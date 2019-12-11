Вылетел на встречку: в Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом. Фото

В Днепре 11 декабря на Слобожанском проспекте под виадуком произошло ДТП с участием Mercedes Sprinter и Toyota.
В результате столкновения серьезно пострадал водитель легковушки. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом
Информатор
Известно, что авария случилась около 9:00. Микроавтобус двигался в сторону Правого берега. Перестраиваясь в среднюю полосу, водитель не пропустил автомобиль Toyota, который в этот момент выехал со стороны моста. Впоследствии легковушка на полной скорости влетела в бок Mercedes Sprinter и тот перевернулся.
В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом
Информатор
В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом
Информатор
Водителя Toyota увезла скорая. Шофер микроавтобуса от госпитализации отказался.
Движение транспорта на данном участке затруднено. На месте работают правоохранители.
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