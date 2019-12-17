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17 декабря • обновлено в 17:36
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/ Происшествия

Вылетел на тротуар: появилось видео момента ДТП на перекрестке в Днепре

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17 декабря, в Днепре на перекрестке проспекта Поля и улицы Антоновича столкнулись Renault и Mitsubishi.

Происшествие обошлось без пострадавших, сообщает Информатор.

ДТП на проспекте Поля

ДТП на проспекте Поля

Информатор

Mitsubishi ехал по улице Владимира Антоновича. Поворачивая на проспект Поля, водитель не уступил дорогу Renault, который спускался вниз, в результате чего ударил его левое крыло.

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От удара один из автомобилей вынесло на пешеходную часть. Второго же развернуло, после чего он покатился против движения.

Обошлось без пострадавших

Обошлось без пострадавших

Информатор

Прохожие почувствовали сильный запах газа и вызвали на место бригаду ГСЧС. Помощь спасателей не понадобилась.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре конфликт на дороге перерос в драку: все попало на видео.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария новости полиция
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