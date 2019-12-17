Выбросило на пешеходный переход: в Днепре произошло жесткое ДТП на перекрестке. Фото

В Днепре 17 декабря на пересечении проспекта Поля и улицы Антоновича столкнулись Renault и Mitsubishi.

Авто разбросало по дороге, из-за чего проезд транспорта сильно затруднен. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре авто после ДТП выбросило на пешеходный переход Информатор

Известно, что авария случилась около 9:00. Водитель Mitsubishi выехал на проспект Поля и собирался продолжить движение в сторону ДнепрОГА. Поворачивая налево, водитель автомобиля не убедился в безопасности своих действий и столкнулся с Renault.

В Днепре авто после ДТП выбросило на пешеходный переход Информатор

В Днепре авто после ДТП выбросило на пешеходный переход Информатор

От удара "француза" развернуло и выбросило на пешеходный переход. Вследствие столкновения оба автомобиля были сильно повреждены. В происшествии никто не пострадал.

Детали произошедшего выясняли правоохранители. В районе ДТП образовалась "тянучка".

В Днепре авто после ДТП выбросило на пешеходный переход Информатор

В Днепре авто после ДТП выбросило на пешеходный переход Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром авто попало в ДТП на скользкой дороге. На Полтавском шоссе автомобиль Nissan вылетел в кювет и перевернулся. В аварии чудом никто не пострадал.

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