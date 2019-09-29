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29 сентября • обновлено в 14:04
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Выбросили в парке: история с исчезновением девушки под Днепром получила печальную развязку

7.9т Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области двое суток не могли найти пропавшую Анастасию Зикрач.

29-летняя девушка ушла утром на работу и не вернулась. Ее исчезновение оказалось весьма загадочным, сообщает "Днепровская панорама".

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Загадочное исчезновение девушки

Загадочное исчезновение девушки

Загадочное исчезновение

23 сентября криворожанка Анастасия Зикрач отправилась на работу, но к ней так и не дошла. Пропавшую девушку искали почти два дня, а нашли ее в парке на лавочке недалеко от дома.

Анастасию заметили и узнали благодаря постам в соцсетях люди, которые проходили мимо. Они сразу же сообщили родным о ней. Самое странное, что Анастасия выглядела потерянно, не знала, кто она и где живет.

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Что рассказал отец о дочке, которая загадочно нашлась

В тот же вечер ее отец в соцсетях рассказал, что произошло с дочерью.

По его словам, Настя находилась в абсолютно неадекватном состоянии, что абсолютно несвойственно ей. Было такое впечатление, что женщина под действием гипноза. При этом девушка была без золотых украшений, денег и в грязной одежде.

Все, что помнит девушка — это то, как у нее незнакомые люди спросили: "Как пройти к маршрутке?", а потом, как высадили из машины в парке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине подросток ушел из дома месяц назад и не вернулся.

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Место
Украина Днепр
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