Выбросили в парке: история с исчезновением девушки под Днепром получила печальную развязку

В Кривом Роге Днепропетровской области двое суток не могли найти пропавшую Анастасию Зикрач.

29-летняя девушка ушла утром на работу и не вернулась. Ее исчезновение оказалось весьма загадочным, сообщает "Днепровская панорама".

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Загадочное исчезновение девушки

Загадочное исчезновение

23 сентября криворожанка Анастасия Зикрач отправилась на работу, но к ней так и не дошла. Пропавшую девушку искали почти два дня, а нашли ее в парке на лавочке недалеко от дома.

Анастасию заметили и узнали благодаря постам в соцсетях люди, которые проходили мимо. Они сразу же сообщили родным о ней. Самое странное, что Анастасия выглядела потерянно, не знала, кто она и где живет.

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В тот же вечер ее отец в соцсетях рассказал, что произошло с дочерью.

По его словам, Настя находилась в абсолютно неадекватном состоянии, что абсолютно несвойственно ей. Было такое впечатление, что женщина под действием гипноза. При этом девушка была без золотых украшений, денег и в грязной одежде.

Все, что помнит девушка — это то, как у нее незнакомые люди спросили: "Как пройти к маршрутке?", а потом, как высадили из машины в парке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине подросток ушел из дома месяц назад и не вернулся.

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