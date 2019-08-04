Введен карантин: под Днепром в скотомогильнике найден опасный вирус

На территории Пещанской территориальной общины в Днепропетровской области охотники нашли незаконный скотомогильник, в котором были захоронены животные, больные африканской чумой свиней.

Данный участок признан эпизоотическим очагом, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Незаконное и опасное захоронение обнаружили охотники Facebook Alex Ilch

"2 августа решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новомосковской РГА признан эпизоотическим очагом участок № 7 охотничьих угодий, которые расположены на территории Песчанской территориальной общины", - сказано в нем.

Также группа Пещаеской объединенной территориальной общины в Facebook со ссылкой на пользователя Алексея Ильчука (Alex Ilch) опубликовала сообщение, что 1 августа к полицейским обратился старший охотник села Знаменовка и сообщил, что между селами Орловщина и Знаменовка находится большое количество прикопанных взрослых туш свиней.

Во время обследования скотомогильника были обнаружены 6 мертвых животных.

Позже лабораторные исследования взятых проб показали, что все животные были заражены АЧС.

Все туши были собраны и должным образом утилизированы.

Специалисты взяли необходимые пробы Facebook Alex Ilch

Трупы животных утилизировали Facebook Alex Ilch

На территории Пещанской ОТГ объявлен очаг болезни Facebook Alex Ilch

"В связи с обеспечением безопасности граждан, полиция круглосуточно на данной территории осуществляет недопуск к инфицированной зоне и из нее посторонних лиц или движение транспортных средств. Сезон охоты на указанном участке строго запрещен", – подчеркивают в полиции.

Указанные ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

Также, согласно фотокопиям решения Новомосковской районной государственной администрации, которые были также опубликованы в Facebook, органы местного самоуправления должны организовать учет поголовья свиней, которые находятся в зоне защиты и наблюдения и составить список уже зараженных, погибших и вероятно инфицированных животных.

Ветеринарам поручено выяснить возможный источник заражения.

На территории Пещанской ОТГ объявлен очаг болезни Facebook Alex Ilch

Местные власти распорядились предпринять превентивные меры Facebook Alex Ilch

Территоря находится под контролем компетентных служб Facebook Alex Ilch

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Марганце Днепропетровской области зафиксировали случай заболевания африканской чумой свиней.

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