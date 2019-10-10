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10 октября • обновлено в 14:11
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Вспышка гепатита в школе: в Днепре забили тревогу из-за опасной болезни

1.2т Читать материал на украинском

В социальных сетях распространяется информация о том, что в одной из школ Днепра якобы зафиксировали вспышку гепатита А.

Эту информацию подтвердила одна из мам, чей ребенок посещает школу №139. Однако в городском совете сообщили, что на данный момент они не имеют официального подтверждения о заражении и проводят расследование.

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"Слухи про гепатит - не слухи. Диагноз подтвержден и девочка с этим заболеванием посещала школу, питалась в столовой как льготница. Уже неделю находится в больнице", - написала Елена Зеева на странице "Образование Днепра" в Facebook.

Скриншот

Скриншот

В Днепре забили тревогу из-за опасной болезни в школе №139

В Днепре забили тревогу из-за опасной болезни в школе №139

deseret.com

Как сообщили в Департаменте гуманитарной политики горсовета, сегодня, 10 октября, в школу будет совершен выезд для проведения эпидемиологического расследованию с отбором проб. Родителей попросили сохранять спокойствие до получения заключения лабораторного центра.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли окровавленный труп на детской площадке. У умершего была разбита голова и окровавлено лицо.

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Место
Украина Днепр
Теги
болезнь школа
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