Вспышка гепатита в школе: в Днепре забили тревогу из-за опасной болезни

В социальных сетях распространяется информация о том, что в одной из школ Днепра якобы зафиксировали вспышку гепатита А.

Эту информацию подтвердила одна из мам, чей ребенок посещает школу №139. Однако в городском совете сообщили, что на данный момент они не имеют официального подтверждения о заражении и проводят расследование.

"Слухи про гепатит - не слухи. Диагноз подтвержден и девочка с этим заболеванием посещала школу, питалась в столовой как льготница. Уже неделю находится в больнице", - написала Елена Зеева на странице "Образование Днепра" в Facebook.

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В Днепре забили тревогу из-за опасной болезни в школе №139 deseret.com

Как сообщили в Департаменте гуманитарной политики горсовета, сегодня, 10 октября, в школу будет совершен выезд для проведения эпидемиологического расследованию с отбором проб. Родителей попросили сохранять спокойствие до получения заключения лабораторного центра.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли окровавленный труп на детской площадке. У умершего была разбита голова и окровавлено лицо.

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