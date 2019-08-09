В Кривом Роге Днепропетровской области пьяный отец не следит за собственной дочерью.

По словам очевидицы Ксении Тарасовой, девочка находится в отвратительном состоянии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (8 августа - ред.) около 16:30 на Невского 6 картина следующая: пьяный отец лежит на земле без сознания, рядом дочь 8-9 лет сидит и плачет, пытаясь привезти отца в чувство. Была вызвана скорая, которая приехала и уехала, сказав,что они таким не занимаются. Вызвали полицию, благо приехала за 3 минуты. К тому времени отец пришел в себя (мужчины нашатырным спиртом откачали, остатки алкоголя вылили)", – написала очевидица в Facebook.

Скриншот Facebook Ксении Тарасовой

Она отметила, что ребенок отказывался идти с отцом:

"Мужчина пришел в себя и начал хватать ребёнка, она прижималась ко мне и кричала, что с ним никуда не пойдёт. Мужчина начал замахиваться на меня руками, ибо я сказала, что никуда они не уйдут до приезда полиции", – рассказала девушка.

Девочка страдает от пьющего отца Мail.kz

Как утверждает очевидица, маленькая девочка выглядела очень неухоженной:

"Девочка в отвратительном состоянии! Грязная, вши по голове бегают, видно невооружённым глазом!", – подчеркнула Ксения.

Она добавила, что социальные службы на данный инцидент никак не реагируют:

"Я потребовала вызвать социальную службу, потому что ребенка невозможно было отпустить с таким "отцом". Полиция долго что-то решала, я сказала, что не уйду, пока они не решат вопрос. Начала фотографировать их и машину, тут дело зашевелилось, они позвонили адекватной тете этой девочки, чтобы она её забрала. Тетя приехала и забрала ребёнка с горе-отцом", – отметила девушка.

Теперь неравнодушная очевидица просит подсказать, к кому можно обратиться, чтобы семью проверили и девочка больше не страдала.

В соцсети люди возмущены поведением горе-отца и бурно высказывают свое мнение:

"Скот, а не отец", "Я конечно извиняюсь, но зачем вообще было пить, если ты с ребёнком, какая разница рассчитал или нет, это как напиться надо было, чтоб упасть и уснуть, зная,что ты с ребёнком", "Лучше в детдом, чем с такими родителями. Там хоть покормят и помоют, и в чистую постель положат спать", – пишут пользователи.

Скриншот Facebook Ксении Тарасовой

Скриншот Facebook Ксении Тарасовой

Скриншот Facebook Ксении Тарасовой

Маленькая девочка Facebook Ксении Тарасовой

Пьяный отец Facebook Ксении Тарасовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре средь бела дня неизвестный напал на ребенка.

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