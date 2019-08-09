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"Вши по голове бегают": в Кривом Роге девочка страдает из-за пьющего отца. Фото

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В Кривом Роге Днепропетровской области пьяный отец не следит за собственной дочерью.

По словам очевидицы Ксении Тарасовой, девочка находится в отвратительном состоянии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (8 августа - ред.) около 16:30 на Невского 6 картина следующая: пьяный отец лежит на земле без сознания, рядом дочь 8-9 лет сидит и плачет, пытаясь привезти отца в чувство. Была вызвана скорая, которая приехала и уехала, сказав,что они таким не занимаются. Вызвали полицию, благо приехала за 3 минуты. К тому времени отец пришел в себя (мужчины нашатырным спиртом откачали, остатки алкоголя вылили)", – написала очевидица в Facebook.

Скриншот

Скриншот

Facebook Ксении Тарасовой

Она отметила, что ребенок отказывался идти с отцом:

"Мужчина пришел в себя и начал хватать ребёнка, она прижималась ко мне и кричала, что с ним никуда не пойдёт. Мужчина начал замахиваться на меня руками, ибо я сказала, что никуда они не уйдут до приезда полиции", – рассказала девушка.

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Девочка страдает от пьющего отца

Девочка страдает от пьющего отца

Мail.kz

Как утверждает очевидица, маленькая девочка выглядела очень неухоженной:

"Девочка в отвратительном состоянии! Грязная, вши по голове бегают, видно невооружённым глазом!", – подчеркнула Ксения.

Она добавила, что социальные службы на данный инцидент никак не реагируют:

"Я потребовала вызвать социальную службу, потому что ребенка невозможно было отпустить с таким "отцом". Полиция долго что-то решала, я сказала, что не уйду, пока они не решат вопрос. Начала фотографировать их и машину, тут дело зашевелилось, они позвонили адекватной тете этой девочки, чтобы она её забрала. Тетя приехала и забрала ребёнка с горе-отцом", – отметила девушка.

Теперь неравнодушная очевидица просит подсказать, к кому можно обратиться, чтобы семью проверили и девочка больше не страдала.

В соцсети люди возмущены поведением горе-отца и бурно высказывают свое мнение:

"Скот, а не отец", "Я конечно извиняюсь, но зачем вообще было пить, если ты с ребёнком, какая разница рассчитал или нет, это как напиться надо было, чтоб упасть и уснуть, зная,что ты с ребёнком", "Лучше в детдом, чем с такими родителями. Там хоть покормят и помоют, и в чистую постель положат спать", – пишут пользователи.

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Скриншот

Скриншот

Facebook Ксении Тарасовой

Скриншот

Скриншот

Facebook Ксении Тарасовой

Скриншот

Скриншот

Facebook Ксении Тарасовой

Маленькая девочка

Маленькая девочка

Facebook Ксении Тарасовой

Пьяный отец

Пьяный отец

Facebook Ксении Тарасовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре средь бела дня неизвестный напал на ребенка.

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Место
Украина Днепр
Тег
ребенок
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