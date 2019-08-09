Всего за три минуты! Под Днепром банда вскрыла банкомат и взорвала офис. Фото

Банда неизвестных устроила взрыв в офисе сельского старосты и ограбила банкомат в селе Волосское Днепропетровской области.

Ограбление произошло около 2 часов ночи, пишет на своей странице Facebook староста сел Волосское, Ракшевка, Майорка и Червоный садок Андрей Пинчук.

Банда грабителей банкоматов устроила Facebook Андрея Пинчука

"Сегодня в 2 ночи банда громил банкоматов вскрыли ломом центральный вход в здание Офиса старосты, после чего банда неуловимых подорвала банкомат. Взрывной волною повредило окна и межкомнатные двери в здании", - сказано в его сообщении.

Пинчук отметил, что сигнализация сработала сразу и уже через 10 минут сотрудники охранной фирмы были на месте происшествия, однако грабители успели уложиться в 3 минуты.

"Злоумышленникам на всю операцию понадобилось не более 3 минут", – подчеркнул староста.

Банде хватило трех минут на ограбление Facebook Андрея Пинчука

Взрывом в помещении выбило все двери и окна Facebook Андрея Пинчука

Он добавил, что не осведомлен, какая именно сумма была украдена, однако после ограбления Волосское осталось без банкомата и терминала.

Сотрудники ПриватБанка забрали остатки оборудования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 30 июля в Днепре неизвестные подорвали банкомат, расположенный на улице Торговой.

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