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6 ноября • обновлено в 16:30
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/ Происшествия

В Днепре парень прострелил голову студентке: стала известна неожиданная причина

1.2т Читать материал на украинском

Стало известно, что на самом деле происходило в общежитии в Днепре, когда 5 ноября парень выстрелил в голову 17-летней девушке, а затем пытался покончить с собой.

Происшествие случилось в "комнате ожидания" возле душа в подвале здания. В тот момент, когда к месту ЧП подошел парень, в очереди сидели три девушки и общались между собой. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

ЧП в общежитии ДНУ: парень выстрелил в голову девушке

ЧП в общежитии ДНУ: парень выстрелил в голову девушке

Информатор

Студент второго курса по имени Виталий проходил мимо комнаты в душ и услышал, что они смеются.

"Сказал, чтобы не смеялись, иначе убьет их. Девочки восприняли это как шутку и сидели дальше, разговаривали о своем и смеялись. А он сразу зашел в мужскую душевую", - рассказали журналисту OBOZREVATEL.
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В общежитии предполагают, что парень не собирался мыться в душе, а шел туда, чтобы покончить с собой. Он был одет, обут, а в руках держал какой-то конверт.

"Потом этот парень вышел, сказал им "я тебя предупреждал". И выстрелил".

Ранее OBOZREVATEL писал, что девушка, которой в общежитии ДНУ в Днепре парень выстрелил в голову, находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы. Пуля попала девушке в висок.

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Место
Украина Днепр
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