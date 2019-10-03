Все наблюдали молча: в Каменском девушка поймала наглых карманников

В Каменском Днепропетровской области 2 октября трое мужчин ограбили пассажирку маршрутки №22Б.

Грабители воспользовались тем, что транспортное средство было переполнено, и вытащили из кармана девушки телефон. Об этом рассказала потерпевшая Ирина Гордиюк в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск".

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"Стояла на последней ступеньке, так как маршрутка была переполнена. В самый последний момент залезли три тела, по-другому я их назвать не могу. Двое завели громкий разговор о выходе из оборота 5-ти копеек, а третий залез в карман моих штанов и вытащил телефон", – поделилась Гордиюк.

Девушка сразу же среагировала и заставила воров вернуть украденное. Грабители бросили телефон на землю и выбежали из маршрутки на ближайшей остановке. Больше всего пострадавшую огорчило то, что ей пришлось защищать себя самостоятельно.

"Удивила реакция людей: все стояли молча и наблюдали, чем же закончится история, типа нас это не касается и пускай девочка разбирается сама. Куда смотрят правоохранители – неизвестно! Когда украли первый телефон, я обратилась в полицию, написала заявление, но мне сказали, что телефон недорогой и смысла его искать нету, а еще намекали, чтобы я заплатила за то, что его будут искать", – отметила Ирина Гордиюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ребенок стал жертвой грабителя. Неизвестный напал на него в подъезде и насильно отобрал телефон.

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