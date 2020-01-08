Врачи не спасли: стало известно о жертве страшного ДТП с фурой в Днепре

Пассажир автомобиля "Таврия", который в среду, 8 января, на большой скорости влетел под фуру в Днепре, скончался в карете скорой помощи.

Врачи около получаса пытались реанимировать мужчину, однако это не принесло результата. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

"Как объяснил водитель, его ослепило солнце и он не справился с управлением", - говорится в сообщении.

ДТП в Днепре Патрульная полиция Днепропетровской области в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром автобус с людьми попал в смертельное ДТП. В городе Никополь утром 8 января столкнулись автобус "Икарус" и два легковых автомобиля.

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