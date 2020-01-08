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8 января • обновлено в 16:32
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Врачи не спасли: стало известно о жертве страшного ДТП с фурой в Днепре

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Пассажир автомобиля "Таврия", который в среду, 8 января, на большой скорости влетел под фуру в Днепре, скончался в карете скорой помощи.

Врачи около получаса пытались реанимировать мужчину, однако это не принесло результата. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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"Как объяснил водитель, его ослепило солнце и он не справился с управлением", - говорится в сообщении.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Патрульная полиция Днепропетровской области в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром автобус с людьми попал в смертельное ДТП. В городе Никополь утром 8 января столкнулись автобус "Икарус" и два легковых автомобиля.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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