Возле завода "Потоки" в Днепре вспыхнул пожар

Возле маслоэкстрационного завода "Потоки" в Днепре начался пожар.

Местные жители заметили и зафиксировали на видео сильный дым возле предприятия. Соответствующую запись опубликовали администраторы группы "Днепр оперативный" в Facebook.

Возле завода "Потоки" вспыхнул пожар "Днепр оперативный" в Facebook

Автором видео указана Алена Новикова.

О каких-либо подробностях происшествия пока не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 28 октября в Днепре прогремел масштабный взрыв на заводе "Потоки". Общая площадь разрушения составила 4200 кв. метров. В результате взрыва склад полностью разрушился и пострадали соседние здания.

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