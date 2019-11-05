Возле завода "Потоки" в Днепре вспыхнул пожар

Возле маслоэкстрационного завода "Потоки" в Днепре начался пожар.
Местные жители заметили и зафиксировали на видео сильный дым возле предприятия. Соответствующую запись опубликовали администраторы группы "Днепр оперативный" в Facebook.
Возле завода "Потоки" вспыхнул пожар
"Днепр оперативный" в Facebook
Автором видео указана Алена Новикова.
О каких-либо подробностях происшествия пока не сообщается.
Ранее OBOZREVATEL писал, что 28 октября в Днепре прогремел масштабный взрыв на заводе "Потоки". Общая площадь разрушения составила 4200 кв. метров. В результате взрыва склад полностью разрушился и пострадали соседние здания.
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