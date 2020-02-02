Ворвался в кабину и ударил в голову: в Днепре пассажир напал на водителя троллейбуса. Фото

В воскресенье, 2 февраля, в Днепре около 13:45 на проспекте Александра Поля произошло нападение на водителя троллейбуса.

Водитель 5-го троллейбусного маршрута двигался в направлении улицы Титова. Об этом сообщило "Наше Місто".

По словам очевидцев, пьяному пассажиру не понравилось, как водитель тронулся с перекрестка и его "качнуло". После чего мужчина ворвался в кабину водителя и нанес ему удар по лицу.

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Пассажир напал на водителя троллейбуса Наше Місто

От полученного удара водитель троллейбуса потерял сознание. Троллейбус неконтролируемо откатился назад на самом крутом подъеме проспекта. К счастью, водитель справился с ситуацией и произвел остановку транспортного средства.

Пассажир напал на водителя троллейбуса Наше Місто

Нападавший выскочил из кабины и сбежал. 35-летний водитель получил рассечение губы. На место инцидента прибыла патрульная полиция, которая составила протокол. Водитель выразил готовность помочь сделать фоторобот и опознать нарушителя.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре патрульные обнаружили мужчину, который нанес телесные повреждения медработнику. Его нашли в ходе розыскных мероприятий.

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