Главная Новости
6 декабря • обновлено в 16:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Вонзили нож в грудь: в больнице Днепра загадочно умер мужчина

1.7т
Читать материал на украинском

В четверг, 5 декабря, в городской больнице №6 в Днепре обнаружили труп мужчины. На теле покойного было ножевое ранение в грудь.

Тело мужчины возрастом около 50 лет нашли под железобетонными плитами на территории больницы. Об этом OBOZREVATEL сообщила спикер Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Новости
Защищали "русский мир": на Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

Для того, чтобы вытащить тело мужчины, пришлось вызывать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, смерть наступила за сутки до того, как правоохранители обнаружили тело. Погибший, вероятно, бездомный.

В больнице Днепра загадочно умер мужчина

В больнице Днепра загадочно умер мужчина

Портал Акцент

Новости
В Днепре молодая девушка устроила жуткое самоубийство

Судебно-медицинские эксперты начали проводить экспертизы и устанавливать причину смерти мужчины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 5 декабря, из-за короткого замыкания в щитовой возник пожар в лицее. Более 800 учеников и 70 человек персонала учебного заведения эвакуировали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Романтика по-украински: Киевлянин пригласил женщину на свидание и показал ей труп. Удивительная европейская страна!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
очень загадочно ! нож то не причем ! у нас на улицах и с топорами в голове ходят, и ничего ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги