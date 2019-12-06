Вонзили нож в грудь: в больнице Днепра загадочно умер мужчина

В четверг, 5 декабря, в городской больнице №6 в Днепре обнаружили труп мужчины. На теле покойного было ножевое ранение в грудь.

Тело мужчины возрастом около 50 лет нашли под железобетонными плитами на территории больницы. Об этом OBOZREVATEL сообщила спикер Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Для того, чтобы вытащить тело мужчины, пришлось вызывать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, смерть наступила за сутки до того, как правоохранители обнаружили тело. Погибший, вероятно, бездомный.

В больнице Днепра загадочно умер мужчина Портал Акцент

Новости В Днепре молодая девушка устроила жуткое самоубийство

Судебно-медицинские эксперты начали проводить экспертизы и устанавливать причину смерти мужчины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 5 декабря, из-за короткого замыкания в щитовой возник пожар в лицее. Более 800 учеников и 70 человек персонала учебного заведения эвакуировали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!