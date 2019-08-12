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Вонзил нож в ногу: в Кривом Роге произошло жестокое убийство

1.9т Читать материал на украинском

В Кривом Роге конфликт между мужчинами перерос в поножовщину.

45-летний мужчина смертельно ранил ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В Кривом Роге произошло жестокое убийство

В Кривом Роге произошло жестокое убийство

protambov.ru

Инцидент произошел в Долгинцевском районе города 10-го августа. Во время совместного распития алкоголя между знакомыми случился конфликт, в результате которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в ногу. Раненый мужчина ушел домой, где вскоре скончался.

На данный момент правоохранители проводят расследование. Преступника задержали, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина напал на женщину посреди улицы. Инцидент произошел в районе 12-го Квартала. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство Конфликт мужчина
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