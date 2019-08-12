Вонзил нож в ногу: в Кривом Роге произошло жестокое убийство

В Кривом Роге конфликт между мужчинами перерос в поножовщину.
45-летний мужчина смертельно ранил ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
В Кривом Роге произошло жестокое убийство
protambov.ru
Инцидент произошел в Долгинцевском районе города 10-го августа. Во время совместного распития алкоголя между знакомыми случился конфликт, в результате которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в ногу. Раненый мужчина ушел домой, где вскоре скончался.
На данный момент правоохранители проводят расследование. Преступника задержали, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина напал на женщину посреди улицы. Инцидент произошел в районе 12-го Квартала. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!