Военный грузовик попал в элитное ДТП в Днепре: опубликованы фото

Во вторник, 11 февраля, в Днепре военный грузовик "Урал" въехал в автомобиль Porsche Cayenne.
Авария произошла на проспекте Ивана Мазепы, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции. Грузовой автомобиль в ДТП не пострадал, а у Porsche смяло багажник и разбилась фара.
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
На место происшествия приехали патрульные и составили административный протокол на водителя "Урала".
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 58-летний водитель службы такси "239" умер за рулем автомобиля Chevrolet во время рейса. Пассажиры чудом спаслись, нажав ручной тормоз.
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