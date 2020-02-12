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12 февраля • обновлено в 13:23
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/ Происшествия

Военный грузовик попал в элитное ДТП в Днепре: опубликованы фото

1.9т
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Во вторник, 11 февраля, в Днепре военный грузовик "Урал" въехал в автомобиль Porsche Cayenne.

Авария произошла на проспекте Ивана Мазепы, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции. Грузовой автомобиль в ДТП не пострадал, а у Porsche смяло багажник и разбилась фара.

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

На место происшествия приехали патрульные и составили административный протокол на водителя "Урала".

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 58-летний водитель службы такси "239" умер за рулем автомобиля Chevrolet во время рейса. Пассажиры чудом спаслись, нажав ручной тормоз.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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