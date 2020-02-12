Военный грузовик попал в элитное ДТП в Днепре: опубликованы фото

Во вторник, 11 февраля, в Днепре военный грузовик "Урал" въехал в автомобиль Porsche Cayenne.

Авария произошла на проспекте Ивана Мазепы, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции. Грузовой автомобиль в ДТП не пострадал, а у Porsche смяло багажник и разбилась фара.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

На место происшествия приехали патрульные и составили административный протокол на водителя "Урала".

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 58-летний водитель службы такси "239" умер за рулем автомобиля Chevrolet во время рейса. Пассажиры чудом спаслись, нажав ручной тормоз.

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