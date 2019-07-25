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Военная прокуратура задержала ревизора за вымогательство в Днепропетровской области

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Правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве главного государственного ревизора - инспектора одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Чиновник вымогал у предпринимателя и получил 30 тыс. гривень неправомерной выгоды, передает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Правоохранители задержали сотрудника налоговой на взятке

Правоохранители задержали сотрудника налоговой на взятке

Пресс-служба военной прокуратуры Южного региона

"Установлено, что 24.07.2019 инспектор одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области гражданин П. требовал и получил от представителя ФЛП "К.О.В." неправомерную выгоду материального характера в размере 30 тыс. грн. за непринятие мер по составлению административного протокола по ст. 165-1 КУоАП, неприменение штрафных санкций к указанному ФЛП, по результатам аудиторской проверки, и вынесение положительного заключения о прекращении деятельности ФЛП "К.О.В.", - сообщает пресс-служба.

Правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства подозреваемого

Правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства подозреваемого

Пресс-служба военной прокуратуры Южного региона

В настоящее время подозреваемый задержан, правоохранители проводят обыски по месту его работы и жительства.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд в Днепре отправил двух таможенников на 6 лет в тюрьму за взятки.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр чиновники взятка
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