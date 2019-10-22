Водителя завалило бетоном: под Днепром произошло смертельное ДТП. Фото

На 426-м километре трассы Днепр-Запорожье 21 октября автомобиль Skoda влетел в бетонную стелу.

В результате ДТП погиб водитель, оказавшийся под завалами бетона. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром произошло смертельное ДТП ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Службу спасения "101" об аварии сообщили около 18:04. На место инцидента выехало дежурное отделение 58-й пожарно-спасательной части.

По приезде спасатели обнаружили, что водитель Skoda не справился с управлением и въехал в бетонную стелу. Часть конструкции обвалилась на автомобиль. В результате погиб 44-летний водитель. Тело погибшего из-под завалов извлекали спасатели.

В деталях произошедшего разбирались правоохранители.

На Днепропетровщине водитель погиб под завалами бетона ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине водитель погиб под завалами бетона ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине водитель погиб под завалами бетона ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре массово горели автомобили. Ночью 21 октября дотла сгорели четыре автомобиля на улице Бориса Кротова. Пожар случился в гаражном кооперативе "Колос 3".

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