Водителя вырезали болгаркой: под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими

В Кривом Роге Днепропетровской области 16 ноября произошло столкновение автомобилей ЗАЗ-11055, Geely MK и грузовика Mercedes-Benz Atego.
ДТП случилось в Покровском районе на улице Эдуарда Фукса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Сообщение об аварии поступило в Службу спасения "101" около 13:40. По вызову сразу же направили дежурных спасателей.
В результате столкновения водителя "ЗАЗ 11055" зажало между сиденьем и доской приборов автомобиля. С помощью болгарки спасатели разрезали корпус легковушки и изъяли мужчину. 28-летнего пострадавшего передали медикам для госпитализации во вторую городскую больницу.
Все детали случившегося выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщину переехал автомобиль. Пешеход выбежала на проезжую часть, несмотря на отсутствие разрешающего сигнала. Водитель автомобиля не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.
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