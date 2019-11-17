Водителя вырезали болгаркой: под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими

В Кривом Роге Днепропетровской области 16 ноября произошло столкновение автомобилей ЗАЗ-11055, Geely MK и грузовика Mercedes-Benz Atego.

ДТП случилось в Покровском районе на улице Эдуарда Фукса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Сообщение об аварии поступило в Службу спасения "101" около 13:40. По вызову сразу же направили дежурных спасателей.

В результате столкновения водителя "ЗАЗ 11055" зажало между сиденьем и доской приборов автомобиля. С помощью болгарки спасатели разрезали корпус легковушки и изъяли мужчину. 28-летнего пострадавшего передали медикам для госпитализации во вторую городскую больницу.

Все детали случившегося выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщину переехал автомобиль. Пешеход выбежала на проезжую часть, несмотря на отсутствие разрешающего сигнала. Водитель автомобиля не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

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