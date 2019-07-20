Водитель мотоцикла угодил в больницу из-за столкновения с Renault в Днепре. Фото с места ДТП

Водитель мотоцикла угодил в больницу из-за столкновения с автомобилем Renault на пересечении ул. Артековской и ул. Калиновой в Днепре.

ДТП произошло около 13:20, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault Информатор

По словам водителя Renault, он ехал в крайнем правом ряду и планировал поворачивать в сторону ул. Артековской.

Когда он начал выполнять маневр, в авто влетел мотоциклист.

В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault Информатор

В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault Информатор

В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault Информатор

В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault Информатор

Водитель автомобиля предполагает, что мотоцикл выехал на встречную полосу движения и из-за высокой скорости не успел остановиться. Очевидцы происшествия подтвердили его слова.

Водитель мотоцикла госпитализирован в 6-ю больницу со смещением коленной чашечки.

На месте ДТП работает полиция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18-го июля около 15:00 в Днепре на Набережной Победы столкнулись Toyota и мотоцикл.

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