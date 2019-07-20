Водитель мотоцикла угодил в больницу из-за столкновения с Renault в Днепре. Фото с места ДТП

Водитель мотоцикла угодил в больницу из-за столкновения с автомобилем Renault на пересечении ул. Артековской и ул. Калиновой в Днепре.
ДТП произошло около 13:20, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault
Информатор
По словам водителя Renault, он ехал в крайнем правом ряду и планировал поворачивать в сторону ул. Артековской.
Когда он начал выполнять маневр, в авто влетел мотоциклист.
В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault
Информатор
В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault
Информатор
В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault
Информатор
В Днепре столкнулись мотоцикл и Renault
Информатор
Водитель автомобиля предполагает, что мотоцикл выехал на встречную полосу движения и из-за высокой скорости не успел остановиться. Очевидцы происшествия подтвердили его слова.
Водитель мотоцикла госпитализирован в 6-ю больницу со смещением коленной чашечки.
На месте ДТП работает полиция.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18-го июля около 15:00 в Днепре на Набережной Победы столкнулись Toyota и мотоцикл.
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