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8 января • обновлено в 14:42
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/ Происшествия

Водитель был пьян? Появились детали смертельного ДТП в Никополе

1.6т
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В результате тройного ДТП в Никополе Днепропетровской области погиб один человек, еще 12 получили травмы.

На момент аварии в автобусе находилось около 30 пассажиров. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители установили, что сначала произошло столкновение легковых автомобилей, после чего "Chevrolet" влетел в автобус.

Новости
Под Днепром автобус с людьми попал в смертельное ДТП. Фото и видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

В результате аварии погиб пассажир "Daewoo Nexia". Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса "Икарус", водитель "Chevrolet" и "Daewoo".

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

По информации издания Информатор, один из водителей легковушек находился в состоянии алкогольного опьянения. Все три транспортных средства двигались в одном направлении.

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 8 января, автомобиль "Таврия" на большой скорости влетел под фуру. ДТП произошло на улице Данилы Галицкого в Днепре.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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