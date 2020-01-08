Водитель был пьян? Появились детали смертельного ДТП в Никополе

В результате тройного ДТП в Никополе Днепропетровской области погиб один человек, еще 12 получили травмы.

На момент аварии в автобусе находилось около 30 пассажиров. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители установили, что сначала произошло столкновение легковых автомобилей, после чего "Chevrolet" влетел в автобус.

ДТП в Никополе Информатор

В результате аварии погиб пассажир "Daewoo Nexia". Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса "Икарус", водитель "Chevrolet" и "Daewoo".

ДТП в Никополе Информатор

По информации издания Информатор, один из водителей легковушек находился в состоянии алкогольного опьянения. Все три транспортных средства двигались в одном направлении.

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

ДТП в Никополе Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 8 января, автомобиль "Таврия" на большой скорости влетел под фуру. ДТП произошло на улице Данилы Галицкого в Днепре.

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