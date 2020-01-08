Водитель был пьян? Появились детали смертельного ДТП в Никополе

В результате тройного ДТП в Никополе Днепропетровской области погиб один человек, еще 12 получили травмы.
На момент аварии в автобусе находилось около 30 пассажиров. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители установили, что сначала произошло столкновение легковых автомобилей, после чего "Chevrolet" влетел в автобус.
ДТП в Никополе
Информатор
В результате аварии погиб пассажир "Daewoo Nexia". Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса "Икарус", водитель "Chevrolet" и "Daewoo".
ДТП в Никополе
Информатор
По информации издания Информатор, один из водителей легковушек находился в состоянии алкогольного опьянения. Все три транспортных средства двигались в одном направлении.
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
ДТП в Никополе
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 8 января, автомобиль "Таврия" на большой скорости влетел под фуру. ДТП произошло на улице Данилы Галицкого в Днепре.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!