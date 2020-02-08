Вода заливает улицы: в Днепре случилось масштабное ЧП. Фото

В субботу, 8 февраля, жители нескольких улиц на Левом берегу Днепра могут остаться без воды из-за аварии на сети водоснабжения на улице Софьи Ковалевской.

Авария произошла ранним утром — около 7:00. Со слов местных жителей, в районе дома № 67 на улице Софьи Ковалевской из коллектора начала течь вода. Об этом сообщил Информатор.

В течение получаса ее скопилось столько, что вода начала заливать перекресток улиц Калиновой и Образцова. Коммунальщики отреагировали быстро и в ближайшее время прорыв обещают устранить. В некоторых домах из-за аварии начались перебои с водой.

Вода залила перекресток улиц Калиновой и Образцова Информатор

Вода залила перекресток улиц Калиновой и Образцова Информатор

Вода залила перекресток улиц Калиновой и Образцова Информатор

По информации "Днепр оперативный", в результате аварии остановлена подкачка и снижено давление холодной воды на верхних этажах домов по улице Калиновой, начиная с дома № 84 и подряд до № 116 по четной стороне. Водоснабжение обещают восстановить в течение дня.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 10:00 до 16:00 на нескольких улицах не будет водоснабжения. Отключение связано с проведением ремонтных работ.

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