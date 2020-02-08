Вломились в дом: в Днепре напали на семью крупного бизнесмена

В пятницу, 7 февраля, в Днепре неизвестные ограбили директора местной мясной фабрики.

Вечером трое неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом, где напали на хозяина (директора мясной фабрики) и его жену. Об этом сообщили УНН.

Нападавшие, угрожая пистолетом, связали хозяев. После чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями.

С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Разбой".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре агрессивный мужчина напал с ножом на шумных соседей. Он ранил ножом двух мужчин.

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