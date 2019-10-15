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15 октября • обновлено в 07:47
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Влетел в мусорник и перевернулся: в Днепре произошло "грязное" ДТП. Видео

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В Днепре автомобиль Kia не заметил мусорные баки на проезжей части и влетел в них. В результате столкновения контейнеры лопнули, а машина перевернулась.

Содержимое пластиковых баков раскидало на целую полосу. Инцидент произошел на улице Княгини Ольги вечером 14 октября, сообщает Информатор.

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Водитель в аварии не пострадал. Правоохранители начали устанавливать детали ДТП.

В Днепре Kia влетел в мусорные баки и перевернулся

В Днепре Kia влетел в мусорные баки и перевернулся

Коллаж

Влетел в мусорник и перевернулся: в Днепре произошло "грязное" ДТП. Видео

Информатор

Влетел в мусорник и перевернулся: в Днепре произошло "грязное" ДТП. Видео

Информатор

Влетел в мусорник и перевернулся: в Днепре произошло "грязное" ДТП. Видео

Информатор

Влетел в мусорник и перевернулся: в Днепре произошло "грязное" ДТП. Видео

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на жилом массиве Приднепровск мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в собственной квартире. Он изрезал себе вены на левой руке, а также грозился выброситься с 9 этажа.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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