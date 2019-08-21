Вез наркотики на сотни тысяч: жителя Кривого Рога поймали на контрабанде

Служба безопасности Украины задержала 52-летнего жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в контрабанде кокаина.

Мужчина привозил опасные наркотики из стран Западной Европы и распространял их по всей территории Украины, передает пресс-служба СБУ.

Жителя Кривого Рога задержали на контрабанде наркотиков

"Организатором наркобизнеса оказался 52-летний уроженец Кривого Рога. Он ввозил наркотические средства, скрывая их в технических полостях автомобиля, и реализовывал через разветвленную сеть дилеров в различных регионах Украины", – сказано в сообщении.

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Подозреваемого задержали в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении государственной границы.

Правоохранители нашли полкилограмма кокаина в одной из ниш панели приборов автомобиля.

Розничная стоимость изъятых наркотических средств на "черном рынке" составляет 75 тыс. долларов (около 1 884 750 гривень, согласно курсу Национального банка на 21 августа).

Контрабандист ввозил наркотики из стран Западной Европы Пресс-служба СБУ

Мужчина прятал "товар" в технических полосях автомобиля Пресс-служба СБУ

Общая стоимость изъятых наркотиков - почти 2 млн гривень Пресс-служба СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правоохранители задержали двух жителей Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в краже денег с банковских счетов украинцев. Для управления счетами преступники использовали мобильные номера, привязанные к счетам, а для перевыпуска SIM-карт - данные в социальных сетях.

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