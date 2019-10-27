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27 октября • обновлено в 15:01
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Весь в крови и синяках: в Днепре возле подвала нашли труп мужчины

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В Днепре 27 октября на ступеньках в подвал многоэтажки обнаружили мертвого мужчину.

По предварительной информации, мужчина погиб в результате насильственных действий. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

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Полураздетого мужчину без признаков жизни заметил житель дома. Он же и вызвал на место наряд полиции.

На теле умершего обнаружили гематомы и кровь, что свидетельствует о насильственной смерти. Полицейские предполагают, что мужчину избили, а затем выбросили на ступеньках. Как стало известно, он проживал в квартире в соседнем подъезде от того, возле которого нашли его тело.

По словам соседей, умерший нередко злоупотреблял спиртным. Ему было около 39 лет.

Тело мужчины забрали на экспертизу, после проведения которой и выяснится точная причина смерти. Правоохранители начали расследование, вероятного убийцу (или убийц) активно ищут.

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

Информатор

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

Информатор

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

Информатор

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

В Днепре возле подвала нашли труп мужчины

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала банду грабителей банкоматов. Злоумышленники действовали ночью и выбирали банкоматы, не оборудованные камерами видеонаблюдения, в отдаленных районах города. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство смерть мужчина расследование
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