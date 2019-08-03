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Весь асфальт в крови: в Днепре ВДВшнику вспороли горло. Видео с места

2.5т Читать материал на украинском

В Днепре, 2 августа, около 21:50 на Мануйловском проспекте порезали ВДВшника.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали очевидцы, конфликт начался с того, что двое мужчин выясняли отношения с парнем из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого в Украине перенесли на 21 ноября.

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Компания очень громко выражалась на весь двор, а затем брань переросла в драку и парню порезали горло.

ВДВшнику порезали горло

ВДВшнику порезали горло

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После этого его продолжили бить ногами и спустя минуту скрылись в сторону Слобожанского проспекта.

На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали, он потерял много крови.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и выясняют все детали инцидента.

ВДВшнику порезали горло

ВДВшнику порезали горло

Информатор

ВДВшнику порезали горло

ВДВшнику порезали горло

Информатор

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр порезали горло
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Golan Sim, Пока вас москалей не вырежем. Не успокоимся. Смерть свиноруссам.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Телевизор промыл мозги многим тупорылым свидомитам. Скоро родителей будут резать за то, шо при Совке жили.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кабиров Айрат, Слава богу нет совка. А резать будем москалей.
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