В Днепре, 2 августа, около 21:50 на Мануйловском проспекте порезали ВДВшника.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали очевидцы, конфликт начался с того, что двое мужчин выясняли отношения с парнем из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого в Украине перенесли на 21 ноября.

Компания очень громко выражалась на весь двор, а затем брань переросла в драку и парню порезали горло.

ВДВшнику порезали горло 1ZOOM.Me

После этого его продолжили бить ногами и спустя минуту скрылись в сторону Слобожанского проспекта.

На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали, он потерял много крови.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и выясняют все детали инцидента.

ВДВшнику порезали горло Информатор

ВДВшнику порезали горло Информатор

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