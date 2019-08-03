В Днепре, 2 августа, около 21:50 на Мануйловском проспекте порезали ВДВшника.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как рассказали очевидцы, конфликт начался с того, что двое мужчин выясняли отношения с парнем из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого в Украине перенесли на 21 ноября.
Компания очень громко выражалась на весь двор, а затем брань переросла в драку и парню порезали горло.
ВДВшнику порезали горло
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После этого его продолжили бить ногами и спустя минуту скрылись в сторону Слобожанского проспекта.
На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали, он потерял много крови.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и выясняют все детали инцидента.
ВДВшнику порезали горло
Информатор
ВДВшнику порезали горло
Информатор
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